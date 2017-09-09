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  رياضة
نادال المرعب يسحق ديل بوترو ويواجه اندرسون في نهائي امريكا للتنس
[09/سبتمبر/2017]
نيويورك – سبأ :

سحق رفائيل نادال الارجنتيني خوان مارتن ديل بوترو المصنف 24 بنتيجة 4-6 و6-صفر و6-3 و6-2 في الدور قبل النهائي لبطولة امريكا المفتوحة امس الجمعة ليقترب خطوة أخرى نحو لقبه 16 في البطولات الأربع الكبرى.

وعانى اللاعب الاسباني للتعامل مع الإرسال والضربات القوية لمنافسه في المجموعة الأولى قبل أن يعثر على إيقاعه ليتأهل لمواجهة الجنوب افريقي كيفن اندرسون في النهائي يوم الأحد.

وانتفض اندرسون صاحب الإرسال القوي ليفوز على بابلو كارينيو المصنف 12 بنتيجة 4-6 و7-5 و6-3 و6-4 ليصعد للمرة الأولى إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وبدا ديل بوترو، الذي خاض تسع مجموعات في الدورين السابقين، مرهقا وبلا أنياب أمامه منافسه الاسباني القوي.

وحسم نادال الأمور ضد اللاعب الارجنتيني الفائز باللقب في 2009 بضربة خلفية من الفرصة الأولى للفوز بالمباراة ليعود إلى النهائي على ملاعب فلاشينج ميدوز للمرة الأولى منذ فوزه باللقب في 2013.


سبأ
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