ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:29:20ص
طيران العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف الأحياء السكنية
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف الأحياء السكنية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين خلال الساعات الماضية .
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن مقتل 40 مسلحاً من مسلحي تنظيم (داعش) في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.
الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار
سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
رئيس فنزويلا: سنبيع النفط وعددا من السلع بعملات غير الدولار
نادال المرعب يسحق ديل بوترو ويواجه اندرسون في نهائي امريكا للتنس
إستشهاد وإصابة ستة مواطنين بقذيفة أطلقها مرتزقة العدوان في تعز
كندا تحذر مواطني السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا من أنها ليست ملاذا آمنا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
جهود دولية مكثفة لمساعدة المتضررين من الإعصار إرما
[09/سبتمبر/2017]
الأمم المتحدة – سبأ :

تواصل وكالات الأمم المتحدة تكثيف جهودها لمساعدة المتضررين من الإعصار إرما، في ظل مخاوف من استمرار الإعصار على مساره المدمر خلال الأيام المقبلة.

وأرسل برنامج الأغذية العالمي إمدادات غذائية إلى هايتي وكوبا تكفي مئات الآلاف من الأشخاص لمدة شهر .

ونقل المركز الإخباري للأمم المتحدة عن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي بيتينا لوشر مناشدتها الموجودين في المناطق التي سيضربها الإعصار مغادرتها على الفور.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه يقوم بإيفاد فريق من المتخصصين إلى هايتي وباربودس وجامايكا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
رئيس فنزويلا: سنبيع النفط وعددا من السلع بعملات غير الدولار
كندا تحذر مواطني السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا من أنها ليست ملاذا آمنا
لبنان يشيع 10 من جنوده قتلوا على يد تنظيم (داعش)
ماليزيا : قضية قمع أقلية الروهينجا في ميانمار تحتاج للمناقشة فوراً في الأمم المتحدة
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية
المبعوث الأممي الخاص بليبيا يحذر من فوضى الوساطة في النزاع الليبي
الرئيس الصيني يطلب من نظيره الفرنسي المساهمة في تهدئة الوضع في ازمة كوريا الشمالية
مقتل 26 شخصا على الأقل في زلزال بالمكسيك
مستوطنون يقطعون أشجار زيتون والاتحاد الاوروبي يشجب إخلاء عائلة في الضفة الغربية
فرنسا تعلن إبطال 11 هجوما على أراضيها منذ بداية العام
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف الأحياء السكنية
[09/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بني مطر
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود إستهداف مديرية سنحان بـ11 غارة
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[08/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by