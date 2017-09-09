عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جهود دولية مكثفة لمساعدة المتضررين من الإعصار إرما الأمم المتحدة – سبأ :



تواصل وكالات الأمم المتحدة تكثيف جهودها لمساعدة المتضررين من الإعصار إرما، في ظل مخاوف من استمرار الإعصار على مساره المدمر خلال الأيام المقبلة.



وأرسل برنامج الأغذية العالمي إمدادات غذائية إلى هايتي وكوبا تكفي مئات الآلاف من الأشخاص لمدة شهر .



ونقل المركز الإخباري للأمم المتحدة عن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي بيتينا لوشر مناشدتها الموجودين في المناطق التي سيضربها الإعصار مغادرتها على الفور.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه يقوم بإيفاد فريق من المتخصصين إلى هايتي وباربودس وجامايكا.

سبأ [09/سبتمبر/2017]سبأ