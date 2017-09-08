ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 08 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:29:15م
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية كوريا الشمالية
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة إحتفالات شعب كوريا الشمالية الصديق بعيد تأسيس الجمهورية.
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن مقتل 40 مسلحاً من مسلحي تنظيم (داعش) في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.
الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار
سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
القوة الصاروخية تستهدف تجمعات العدو السعودي بجيزان
طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
رئيس مجلس النواب يتلقى اتصال هاتفي من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية كوريا الشمالية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إرشيفية
القوة الصاروخية تستهدف تجمعات العدو السعودي بجيزان
[08/سبتمبر/2017]
جيزان - سبأ :

إستهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع العدو السعودي بجيزان .


وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي مثعن والقنبور، بالإضافة إلى إستهداف تجمعات أخرى في بوابة الموسم ومنفذ الطوال مكبدة العدو خسائر فادحة في الأروح والعتاد.

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا إستهدفت تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي، فيما شنت طائرات العدو السعودي الأباتشي أكثر من 37 صاروخا على قرية الحثيرة وشمال صحراء ميدي .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
رئيس مجلس النواب يتلقى اتصال هاتفي من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية كوريا الشمالية
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بني مطر
طيران العدوان يعاود إستهداف مديرية سنحان بـ11 غارة
وكيل محافظة المحويت وعدد من المشائخ يتفقدون المرابطين في نهم
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مناطق متفرقة بصعدة
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان
الأرصاد يتوقع أجواء صحوة إلى غائمة وهطول أمطار متفرقة
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية كوريا الشمالية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بني مطر
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود إستهداف مديرية سنحان بـ11 غارة
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان
[08/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by