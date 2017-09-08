محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرشيفية القوة الصاروخية تستهدف تجمعات العدو السعودي بجيزان جيزان - سبأ :

إستهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع العدو السعودي بجيزان .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي مثعن والقنبور، بالإضافة إلى إستهداف تجمعات أخرى في بوابة الموسم ومنفذ الطوال مكبدة العدو خسائر فادحة في الأروح والعتاد.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا إستهدفت تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي، فيما شنت طائرات العدو السعودي الأباتشي أكثر من 37 صاروخا على قرية الحثيرة وشمال صحراء ميدي .

سبـأ [08/سبتمبر/2017]سبـأ