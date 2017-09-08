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آخر تحديث: الجمعة، 08 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:29:15م
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية كوريا الشمالية
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة إحتفالات شعب كوريا الشمالية الصديق بعيد تأسيس الجمهورية.
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن مقتل 40 مسلحاً من مسلحي تنظيم (داعش) في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.
الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار
سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.
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طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
[08/سبتمبر/2017]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 14 غارة على مناطق متفرقة بمحافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على مديرية حيران، و13 غارة على مديريتي حرض وميدي.
سبـأ
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