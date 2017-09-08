محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس النواب يتلقى اتصال هاتفي من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صنعاء - سبأ :

تلقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري هنأه بمناسبة عيد الأضحى.



واطلع رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني على طبيعة العدوان بقيادة السعودية على اليمن والكوارث الإنسانية التي سببها للشعب اليمني وتدمير منشأته العامة والخاصة.



وعبر الأخ يحيى علي الراعي عن شكره لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي على تهنئته واهتمامه بما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان خلف آثار كارثية.



وأشار الأخ يحيى على الراعي خلال الإتصال إلى أن العدوان بقيادة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية دمر المنازل على رؤوس ساكنيها وقصف المواطنين في صالات الأعراس والعزاء والمساجد ومدارس تحفيظ القران والأسواق الشعبية والمحلات التجارية وكذا قصف قوارب الصيادين والمزارع وآبار المياه والطرق والجسور ومزارع الدواجن وغيرها.



وذكًر رئيس مجلس النواب رئيس الإتحاد البرلماني الدولي بما إرتكبه العدوان من مجازر بحق المواطنين في أماكن كثيرة وهم نائمين في مساكنهم وفي مرافق أعمالهم وهم يمارسون حياتهم الطبيعية.



وأوضح الأخ يحيى علي الراعي أن دول تحالف العدوان استخدمت في حربها ضد الشعب اليمني الصواريخ والقنابل العنقودية والانشطارية المحرمة دولياً، إضافة إلى فرض حصار جوي وبحري وبري منذ بداية العدوان الذي قارب على ثلاث سنوات.. لافتا إلى أن ذلك ساهم في انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة كالكوليرا والسرطان.



وأكد أن العدوان تسبب في كوارث إنسانية ما يتطلب من المجتمع الدولي المساهمة في معالجة هذه الكوارث .. مطالبا من رئيس الإتحاد البرلماني الدولي التدخل عبر الاتحاد البرلماني الدولي للضغط على دول العدوان لإيقاف هذه الحرب الظالمة على الشعب اليمني وفك الحصار البري والبحري والجوي ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي.



ووجه الأخ يحيى علي الراعي الدعوة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي لزيارة اليمن والاطلاع عن قرب على ما خلفه العدوان من مآسي للشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية والمنشآت العامة والخاصة.



من جهته أعرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن تفهمه لمعاناة الشعب اليمني جراء هذا العدوان الذي يتعرض له من دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وعبر شودري عن تضامنه مع الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له وما يعانيه من مآسي جراء العدوان.. مرحبا بدعوة رئيس مجلس النواب لزيارة اليمن على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.

سبـأ [08/سبتمبر/2017]سبـأ