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طيران العدوان يعاود إستهداف مديرية سنحان بـ11 غارة
[08/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
عاود طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم إستهداف مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء لترتفع عدد الغارات إلى 11 غارة.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران تحالف العدوان شن 11 غارة على منطقة التخراف في أقل من ساعة، محدثا أضرار كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.
واستنكر المصدر إستمرار تحالف العدوان في إستهداف منازل المواطنين ومزارعهم وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني في ظل صمت دولي مخجل ومعيب.
سبأ