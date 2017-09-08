إنتخاب البرازيلي اندرو بارسونز رئيساً للجنة البارالمبية الدولية [08/سبتمبر/2017] روما – سبأ:

أنتخب البرازيلي اندرو بارسونز اليوم الجمعة رئيساً للجنة البارالمبية الدولية خلفاً للبريطاني فيليب كرايفن الذي أمضى 16 عاماً في منصبه.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان بارسونز (40 عاماً) فاز من الجولة الأولى للانتخابات بحصوله على 84 صوتاً من أصل 162 صوتاً .. متقدماً على الكندي باتريك جارفيس والدانماركي جون بيترسون والصيني هايهي جانغ.



وكان بارسونز نائباً لرئيس اللجنة البارالمبية الدولية منذ 2013م، ورئيساً للجنة البارالمبية البرازيلية منذ 2009م.



كما انتخب النيوزيلندي دوين كايل (50 عاما)، المتوج أربع مرات في دورات الألعاب البارالمبية، نائباً للرئيس.

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