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  عربي ودولي
لبنان يشيع 10 من جنوده قتلوا على يد تنظيم (داعش)
[08/سبتمبر/2017] بيروت – سبأ:
شيع لبنان اليوم الجمعة 10 عسكريين كان تنظيم (داعش) قد قتلهم بعد خطفهم في أغسطس 2014م خلال هجوم على مراكز الجيش في بلدة عرسال الحدودية مع سورية وذلك وسط حداد وطني ساد البلاد.

وجرت مراسم تشييع العسكريين الـ 10 في ساحة العلم بمقر وزارة الدفاع بمشاركة وزير الدفاع وقائد الجيش وممثلين عن رؤساء الطوائف وأهالي الجنود.

وقلد الرئيس اللبناني ميشال عون العسكريين العشرة الأوسمة وسلم ذويهم الأعلام اللبنانية.

وقال عون في كلمة خلال مراسم التشييع إن "جثامين شهداء الجيش هي شهادة للعالم على ما يدفعه لبنان ثمنا لمواجهاته مع الإرهاب ولإيمانه بأن روح الاعتدال والسلام أقوى من الإرهابيين وفكرهم المتطرف".

ودعا المواطنين اللبنانيين إلى "تمتين وحدتهم الوطنية وفاء لتضحيات شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان في المعركة مع الجماعات الإرهابية".

وكان الرئيس اللبناني قد طلب الأسبوع الماضي إجراء تحقيق بشأن خطف وأسر وقتل جنود الجيش اللبناني.
سبأ
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