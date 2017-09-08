ماليزيا : قضية قمع أقلية الروهينجا في ميانمار تحتاج للمناقشة فوراً في الأمم المتحدة [08/سبتمبر/2017] كوالالمبور – سبأ:

أكد نائب وزير الخارجية الماليزي ريزال ميريكان إن قضية الاضطهاد وقمع أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار تحتاج إلى مناقشتها على الفور في الأمم المتحدة لإيجاد حل لها.



وقال ميريكان في تصريح نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) اليوم الجمعة ان ماليزيا لا يمكن أن تتصرف بمفردها حيال هذا الشأن، انه يتطلب تعاون الدول الأخرى لمعالجة هذه القضية.



وأضاف "إن هذه القضية هامة جداً وينبغي أن ينظر إليها المجتمع الدولي، ونحن بحاجة إلى التوحد من أجل وقف قمع أقلية الروهنغيا المسلمة".



وأكد قائلاً "ولذلك تحث ماليزيا الدول الأخرى على التعاون لإيجاد حل فوري في وقف العنف العرقي ضد الأقلية المسلمة في راخين" بماينمار.



واشار الى "أن موقف ماليزيا بشأن هذه القضية واضح، وندعم دعوة الأمم المتحدة سلطات ميانمار السعي إلى حل شامل لمعالجة الأزمة في راخين".

سبأ