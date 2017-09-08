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المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.
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  رياضة
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
[08/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني أمس الخميس إلى القاهرة بعد خوضه مباراة الجولة الثالثة الثلاثاء الماضي وحقق فيها تعادلاً ثميناً مع مضيفه الفلبيني بهدفين لمثلهما.

واحتفظ منتخب اليمن بالمركز الثاني للمجموعة السادسة بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط خلف المتصدر الفلبيني بسبع نقاط، فيما حل طاجكستان ثالثاً بثلاث نقاط من فوزه الثلاثاء الماضي على مضيفه النيبالي الذي تراجع للمركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويسعى المنتخب الوطني خلال معسكر القاهرة إلى خوض مباريات ودية يعمل الإتحاد اليمني لكرة القدم على توفيرها من أجل إعداد اللاعبين بالشكل المطلوب والوصول إلى الجاهزية المناسبة قبل المباراة المهمة مع الفلبين التي يطمح المنتخب من خلال الفوز بها إلى اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب أكثر للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

إلى ذلك أكد مدافع المنتخب الوطني مدير عبدربه أن مباراة الإياب التي ستجمع اليمن والفلبين في العاصمة القطرية ستكون قوية ومهمة وسيسعى فيها المنتخب للفوز بغية انتزاع صدارة المجموعة.

ونوه بالروح العالية والمستوى الجيد الذي ظهر بها لاعبو المنتخب الوطني في معظم فترات المباراة الماضية مع الفلبين.. مشيراً إلى أنه كان بالإمكان تسجيل أهداف أكثر لكن الحظ لم يحالفهم، حد تعبيره.

وأعرب المدافع عبدربه عن شكره وزملائه للجماهير اليمنية التي تساند المنتخب بصورة مستمرة خلال مبارياته.. مؤكداً أن المنتخب سيقدم ما بوسعه لزرع البسمة في محيا تلك الجماهير بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.
سبأ
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