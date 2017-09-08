ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 08 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:39:41م
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية كوريا الشمالية
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة إحتفالات شعب كوريا الشمالية الصديق بعيد تأسيس الجمهورية.
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن مقتل 40 مسلحاً من مسلحي تنظيم (داعش) في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.
الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار
سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
لبنان يشيع 10 من جنوده قتلوا على يد تنظيم (داعش)
الصين تستثمر 9.1 مليار دولار في روسنفت الروسية
ماليزيا : قضية قمع أقلية الروهينجا في ميانمار تحتاج للمناقشة فوراً في الأمم المتحدة
وكيل محافظة المحويت وعدد من المشائخ يتفقدون المرابطين في نهم
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
Saudi Aggression War against Yemen
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
15 US-Saudi air raids hit Hajja
[08/سبتمبر/2017]
HAJJA, Sep 8 (Saba) – The US-backed Saudi fighter jets waged 15 raids on Medi and Haradh districts of Hajja province overnight, an official told Saba on Friday.
AA
Saba
المزيد من (Saudi Aggression War against Yemen)
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بصرواح
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بـ51 غارة عدد من المناطق في المحافظات
[08/سبتمبر/2017]
وقفة وقافلة عيدية من بني مطر للجيش واللجان الشعبية
[07/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by