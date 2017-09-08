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آخر تحديث: الجمعة، 08 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:39:41م
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وكيل محافظة المحويت وعدد من المشائخ يتفقدون المرابطين في نهم
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وكيل محافظة المحويت وعدد من المشائخ يتفقدون المرابطين في نهم
[08/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:
اطلع وكيل محافظة المحويت المساعد أحمد الأخفش ومعه عدد من مسئولي السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء بمديرية الطويلة على أحوال المرابطين من الجيش واللجان الشعبية في نهم محافظة صنعاء.

وهنأ الوكيل الأخفش ومرافقوه المرابطين في مواقع الشرف والبطولة بعيد الأضحى المبارك.. مشيدين بالإنتصارات التي يحققونها في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.

وأكد وقوف أبناء المحويت إلى جانبهم في الدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره ودحر الغزاة والمحتلين .

فيما عبر المرابطون من أبطال الجيش واللجان الشعبية عن إمتنانهم لهذه الزيارة.. مؤكدين إستعدادهم بذل أرواحهم رخيصة من أجل الدفاع عن عزة وسيادة الوطن.
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