وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية [08/سبتمبر/2017] موسكو – سبأ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن مقتل 40 مسلحاً من مسلحي تنظيم (داعش) في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.



وقالت الوزارة في بيان لها أنه "في الـ 5 من سبتمبر الحالي، تم الحصول على معلومات حول خطة قياديي تنظيم (داعش) لإجراء اجتماع في أحد مراكز القيادة الواقع في محيط مدينة دير الزور.



واضاف البيان انه "بعد تدقيق المعلومات المتيسرة، وإجراء الاستطلاع، شنت طائرتان مقاتلتان روسيتان من طراز (سو-34) و(سو-35) غارة جوية باستخدام قنابل خارقة للتحصينات، ما أدى إلى تصفية نحو 40 مسلحاً للتنظيم، وتدمير مركزي القيادة، والاتصالات التابعين له".



وأكد بيان الدفاع الروسية بأن بين المسلحين القتلى اربعة قادة ميدانيين منهم أبو محمد الشمالي (أمير دير الزور) المسئول عن الشئون المالية في التنظيم.



وتابع "ان غُل مراد حليموف وزير الحرب في (داعش) كان في الاجتماع المذكور، ولقي مصرعه نتيجة الغارة" فيما قالت مصادر أخرى أنه تعرض لإصابات بالغة، وتم نقله إلى بلدة موحسن الواقعة على بعد 20 كيلومترا جنوب شرقي دير الزور.

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