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  اقتصاد
وزير النفط الفنزويلي يطالب المنتجين مراجعة اتفاق خفض الإنتاج
[08/سبتمبر/2017] أستانة – سبأ:
طالب وزير النفط الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو أوبك ومنتجين آخرين مراجعة اتفاقهم العالمي لخفض الإنتاج من أجل دعم القطاع..مشيرا الى أن مخزونات النفط العالمية لا تزال مرتفعة للغاية.

وقال ديل بينو خلال مؤتمر للطاقة في قازاخستان اليوم الجمعة  إن مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تبلغ نحو ثلاثة مليارات برميل، ما زالت تزيد 300 مليون برميل عن المستوى الذي يعتبره متوازنا وطبيعيا.

وأضاف "تلك الثلاثمئة مليون برميل ستؤثر على التكهنات في السوق... إنه (مستوى المخزونات) ما زال مرتفعا جدا".

وحث ديل بينو المنتجين على النظر في الإعفاءات الممنوحة لدول مثل ليبيا ونيجيريا من اتفاق خفض الإنتاج وتأثير تلك الإعفاءات على السوق.

وأشار إلى انه سيبحث الأمر مع نظرائه في روسيا والشرق الأوسط في المستقبل القريب.
سبأ
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