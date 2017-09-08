الإتحاد الآسيوي لكرة القدم يبدأ تحقيقاً بشأن مخالفات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018م [08/سبتمبر/2017] كوالالمبور – سبأ:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة عن بدء التحقيق في التقارير التي تحدثت عن مخالفات للتعليمات في منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018م.



وقال الاتحاد في رسالة نشرها على موقعه الرسمي إنه ينتظر حالياً كافة التقارير المعنية قبل بدء الخطوات التالية وإنه سيعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتوفير التقارير المطلوبة حول هذا الأمر، الذي يعتبر من اختصاص (الفيفا).



واشارت الرسالة الى ان الاتحاد كان قد خاطب في شهر يونيو الاتحادات الوطنية الأعضاء وكافة أطراف اللعبة في آسيا من أجل احترام مبادئ الحياد السياسي.



وأكد الاتحاد الآسيوي على ضرورة احترام المادة رقم (3.2) من قانونه التي تؤكد على ان "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حيادي في كافة الشئون السياسية والدينية" المبدأ الذي يعتبر أساسياً للاتحاد الآسيوي والحركة الرياضية العالمية.



وأضاف الاتحاد القاري أن الاتحادات الوطنية الأعضاء يجب أن تلتزم بالمادة (14-4) والتي تنص على أن "الاتحادات الوطنية يجب أن تدير شئونها باستقلالية ودون أي تدخل من أطراف ثالثة".



وتابعت الرسالة "يطالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كافة أطراف اللعبة باحترام هذه المبادئ الأساسية في المستقبل، وفي هذا الشأن فإن الاتحاد يشدد على المادة السادسة من النظام الأساسي والتي تنص على أن كل شخص ومؤسسة خاضعين بشكل مباشر أو غير مباشر للنظام الأساسي يجب أن يلتزموا به وبأي تعليمات وتوجيهات وقرارات صادرة عن الاتحاد".



وشهدت الجولة الأخيرة من التصفيات فوز السعودية على اليابان بهدف وحيد ضمن لها التأهل مباشرة إلى كأس العالم وهو ما اثار الجدل كون هذه المباراة جرت بعد عدة ساعات من مواجهة منتخب أستراليا ضد ضيفه التايلندي بهدفين مقابل هدف واحد وجرت ضمن منافسات المجموعة الثانية أيضاً وبالرغم أن نتيجة المباراتين كانت متعلقة ببعضهما.

سبأ