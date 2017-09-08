تقدم 41 مدينة من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بطلبات لاستضافة مونديال 2026م [08/سبتمبر/2017] زيوريخ – سبأ:

تقدمت 41 مدينة من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بطلبات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026م لكرة القدم.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة نقلاً عن مسئولين ان الملف المشترك سيقدم بين 20 و25 مدينة في النسخة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سيختار بدوره 12 مدينة مضيفة على الأرجح، في بطولة ستكون الأولى تضم 48 منتخباً.



واوضحت المصادر انه تم حسم اللائحة النهاية للمدن بعد فشل سان دييغو وغرين باي وكالغاري في تقديم طلباتها.



واشارت الى انه سيتم الاستفادة من المدن التي لن يتم اختيارها كمقار للمنتخبات.



وقال المدير التنفيذي للملف جون كريستيك "نحن سعداء بالطلبات التي تلقيناها، خصوصاً لناحية التزام كل مدينة تجاه الابتكار والاستدامة".

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