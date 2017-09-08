المبعوث الأممي الخاص بليبيا يحذر من فوضى الوساطة في النزاع الليبي [08/سبتمبر/2017] برلين – سبأ:

حذر المبعوث الأممي الجديد الخاص بليبيا غسان سلامة من فوضى التدخلات في النزاع الليبي في الوقت الذي تعمل فيه المنظمة الدولية على تعزيز دورها مجددا في الأزمة الليبية.



وقال سلامة في مقابلة مع صحيفة (فيلت) الألمانية الصادرة اليوم إن مساعي الوساطة " تأتي من كافة الأطراف...منظمات ودول وغيرها".



وأضاف " الليبيون يصابون بالارتباك عندما يجدون أمام أعينهم ست أو سبع عمليات مختلفة .. الكثير من الطهاة لن يساعدوا دائما في طهو طعام شهي ".



وأكد سلامة أنه وبرغم كافة النواقص فإن الأمم المتحدة هي الأفضل استعدادا للإيفاء بدور الوساطة مقارنة بدول ومنظمات أخرى.



وأشار إلى أن الأمم المتحدة توسع تواجدها في ليبيا "مع مراعاة الوضع الأمني" هناك بغرض الاقتراب بأكبر قدر ممكن من المواطنين.

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