الرئيس الصيني يطلب من نظيره الفرنسي المساهمة في تهدئة الوضع في ازمة كوريا الشمالية [08/سبتمبر/2017] بكين – سبأ:

طلب الرئيس الصيني شي جينبينغ من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة بالمساهمة في "تهدئة الوضع" في الازمة الكورية الشمالية.



ونقلت قناة التلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في) عن الرئيس الصيني قوله في اتصال هاتفي مع ماكرون ان بكين "تأمل أن تؤدي فرنسا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، دوراً بناءً لتهدئة الوضع واعادة اطلاق الحوار" في الملف الكوري الشمالي.



وكرر الرئيس الصيني رغبة بلاده في "إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي" .. مؤكداً ان "المسألة الكورية الشمالية لا يمكن ان تحل الا بوسائل سلمية، عبر الحوار والمشاورات".



من جانبه قال قصر الاليزيه ان ماكرون وشي "ذكرا بادانة الاسرة الدولية للاستفزازات الكورية الشمالية".



وقالت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون اكد لنظيره الصيني ان هذه الاستفزازات "تستدعي ضغوطاً جديدة من الاسرة الدولية بهدف إعادة بيونغ يانغ الى المفاوضات وتجنب تصعيد خطير".



ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة الى فرض حظر نفطي على كوريا الشمالية وعلى صادراتها من النسيج وتجميد اصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وحجب تحويلات العمال الكوريين الشماليين في العالم رداً على التجربة النووية السادسة التي اجرتها بيونغ يانغ الاحد الماضي .

سبأ