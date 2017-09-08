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آخر تحديث: الجمعة، 08 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:19:27م
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مستوطنون يقطعون أشجار زيتون والاتحاد الاوروبي يشجب إخلاء عائلة في الضفة الغربية
[08/سبتمبر/2017] الضفة الغربية – سبأ:
أقدم عدد من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الجمعة على قطع 43 شجرة زيتون مثمرة من اراضي احدى القرى جنوب مدينة نابلس.

وذكر مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس في تصريح نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن عدداً من المستوطنين تسللوا ليلاً إلى منطقة الواد شمال قرية الساوية وقطعوا 43 شجرة زيتون تعود ملكيتها لاحد المواطنين.

على صعيد اخر شجبت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في مدينتي القدس ورام الله بقوة إخلاء الاحتلال الاسرائيلي عائلة شماسنة من بيتها في حي الشيخ جراح الفلسطيني في القدس المحتلة في الخامس من سبتمبر الجاري.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله في بيان اليوم ان هذا الإخلاء للعائلة هو الأول في الشيخ جراح منذ ثمانية أعوام، كما أن هنالك تسريعاً لخطط تتعلق بالمستوطنات بالإضافة إلى إخلاء منازل أخرى في الشيخ جراح.

ولفت البيان الى ان الاتحاد الأوروبي دعا مراراً وتكراراً سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر في هذه القرارات.

واوضح ان عائلة شماسنة التي عاشت في بيتها لمدة (53 عاماً) هي إحدى العائلات المقدسية التي تواجه تهديداً بالإخلاء من بيوتها حيث يبلغ عدد هذه العائلات 280 عائلة على الأقل وتقطن في القدس الشرقية خاصةً في حي الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وبيت صفافا.

واكد البيان "ان سياسة الاستيطان هي سياسة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقَوِض من قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم".
سبأ
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