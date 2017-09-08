فرنسا تعلن إبطال 11 هجوما على أراضيها منذ بداية العام [08/سبتمبر/2017] باريس – سبأ:

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إبطال 11 هجوما إرهابيا على أراضي البلاد منذ بداية العام الجاري.



وقال كولومب أثناء مراسم تولي المدير الجديد لجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية اليوم الجمعة "لقد تم إبطال 11 هجوما، والواضح أن فرنسا يمكن أن تشهد غدا ما حدث في برشلونة"، في إشارة إلى هجوم دهس باستخدام سيارة شحن أسفر عن مقتل 16 شخصا في عاصمة كاتالونيا، في منتصف أغسطس الماضي.



وأضاف الوزير "نرى جيدا أبعاد الخطر وأهمية إيجاد التوازن بين الأمن والحرية".



وبحسب مصدر مطلع فإن الهجوم الأخير جرى إبطاله مع توقيف شخص في ضواحي العاصمة باريس، الأسبوع الماضي، كان يخطط لمهاجمة رجال الأمن.

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