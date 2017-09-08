الأرصاد يتوقع أجواء صحوة إلى غائمة وهطول أمطار متفرقة [08/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متفرقة على عدد من مناطق الجمهورية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأوضح المركز أن الأجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحوة إلى غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى غائمة مع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وامتدادها إلى الهضاب والمناطق الداخلية الشرقية شبوة والبيضاء.



وأشار المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئيا وظهور سحب ركامية منخفضة على أجزاء منها تتلاشى ليلا.



وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا مع تكون سحب ركامية على أجزاء منها والرياح معتدلة السرعة على السواحل الغربية وباب المندب وهطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية لمحافظة الحديدة.



وفي أرخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئيا والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 45 عقدة.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من تدفق السيول في الشعاب والمنحدرات، والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

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