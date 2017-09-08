الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار [08/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:

سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.



وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4 بالمائة إلى 1352.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0.723 بتوقيت جرينتش، ليسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس العام الماضي.



وصعد المعدن الأصفر أكثر من اثنين بالمائة منذ بداية الأسبوع متجها لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية.



وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.7 بالمائة إلى 1359.50 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمائة إلى 18.15 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 961 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1018 دولارا للأوقية.

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