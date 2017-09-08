الخارجية الكازاخية: التحضيرات جارية لإجتماع أستانة السادس بشأن سورية [08/سبتمبر/2017] استانة – سبأ:

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية اليوم الجمعة عن مواصلة التحضيرات لعقد اجتماع أستانة السادس بشأن الازمة السورية.



وذكرت دائرة الاعلام في الخارجية الكازاخية في بيان لها إن "الحكومة السورية أعلنت عن مشاركة وفدها برئاسة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ووفد الأمم المتحدة برئاسة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا الذي سيساعد في عملية أستانة".



واضافت "ونحن ننتظر الآن معلومات عن المشاركين الآخرين بما في ذلك تشكيل وفد المعارضة المسلحة".



وأشارت إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف سيترأس الوفد الروسي إلى الاجتماع بينما سيشارك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد سوترفيلد بصفة مراقب.



وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت مطلع الشهر الجارى أن اجتماع أستانة القادم حول الأزمة في سورية سيعقد في الـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري .. مشيرة إلى أن الدول الضامنة تخطط لعقد اجتماع لفريق العمل المشترك يوم الـ 13 من سبتمبر في أستانا.



واستضافت العاصمة الكازاخية أستانة خمسة اجتماعات حول سورية هذا العام كان آخرها في الرابع والخامس من يوليو الماضي أكدت في مجملها على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وتثبيت وقف الأعمال القتالية.

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