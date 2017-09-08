الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية كوريا الشمالية بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة إحتفالات شعب كوريا الشمالية الصديق بعيد تأسيس الجمهورية. بوتين: هناك إمكانيات لحل أزمة كوريا الديمقراطية بطرق دبلوماسية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود إمكانيات لحل أزمة كوريا الديمقراطية بطرق دبلوماسية وأن هذا ما يجب أن يحدث. إرتفاع سعر الذهب الى قرابة 1340 دولار للاوقية إرتفع سعر الذهب اليوم الخميس بعد أن أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع مشرعين معارضين من الحزب الديمقراطي بشأن التمديد المؤقت لسقف ديون الولايات المتحدة بما ساهم في انخفاض الدولار. نادال يتأهل إلى قبل نهائي بطولة امريكا المفتوحة للتنس تأهل لاعب التنس الاسباني المصنف الاول عالمياً رفائيل نادال الى قبل نهائي بطولة امريكا المفتوحة للتنس اثر فوزه على الروسي الصاعد اندريه روبليف 6-1 و6-2 و6-2.