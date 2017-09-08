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آخر تحديث: الجمعة، 08 - سبتمبر - 2017 الساعة 03:52:15م
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية طاجكستان بالعيد الوطني
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمانوف، بمناسبة إحتفالات شعب طاجكستان الشقيق بالعيد الوطني.
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الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية طاجكستان بالعيد الوطني
[08/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمانوف، بمناسبة إحتفالات شعب طاجكستان الشقيق بالعيد الوطني.
سبأ
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