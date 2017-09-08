عمليات نوعية للجيش واللجان على مواقع مرتزقة العدوان [08/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع مرتزقة العدوان وكبدوهم خسائر كبيرة خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مركز عوجبة والبيت الأبيض بجيزان، فيما لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وأصيب أخرين بتفجير عبوة ناسفة غرب منفذ علب بعسير.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية دمروا مدرعة بي إم بي ومصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال محاولة تسلل في تبة غضب بمنطقة حام بمديرية المتون، واستهدفوا بقصف مدفعي مواقع وتحصينات المرتزقة في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف.



وأكد المصدر مصرع المرتزق القيادي ناجي معيوف ابو خالد والمعين من قبل مرتزقة العدوان مديرا لمديرية المراشي خلال زحف على تباب عنبره، وقنص أربعة مرتزقة في مديرية المتون.



وفي نهم نفذ الجيش واللجان الشعبية هجوم على مواقع للمرتزقة جنوب القرن وكبدوهم خسائر في الأرواح، سبقها تمشيط مدفعي مكثف على مواقع وتعزيزات المرتزقة.



وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير آلية عسكرية تحمل معدل عيار 50 ومقتل وجرح عدد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بمديرية موزع بمحافظة تعز.



كما هاجم الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة في تبة الدار الغربي بحمير في مقبنة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ولقي أثنين من المرتزقة مصرعهم في جبهة مقبنة بنيران الجيش واللجان الشعبية.



وأكد المصدر مصرع أربعة مرتزقة في مقبنة وأخر في وادي صالة وقنص أثنين في منطقة الجرة بتعز.



وفي محافظة البيضاء لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب أخرين في انفجار عبوة ناسفة في منطقة المظبي بمديرية الزاهر.



وذكر المصدر إن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصاروخ كاتيوشا تجمعا لمرتزقة العدوان في نقيل الخشبة بمحافظة البيضاء، فيما لقي أحد قيادات المرتزقة مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ميدي.

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