مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بمديرية خب والشعف بالجوف [08/سبتمبر/2017] الجوف - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم في هجوم مباغت للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم أسفل منطقة العقبة بمديرية خب والشعف بالجوف.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية إقتحمت مواقع لمرتزقة العدوان أسفل منطقة العقبة وكبدتهم عدد من القتلى والجرحى ودمرت آلية عسكرية تابعة لهم.



وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بإستهدافها في منطقة الصبرين.

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