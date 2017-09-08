طيران العدوان يستهدف بـ51 غارة عدد من المناطق في المحافظات [08/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته الإجرامية، مستهدفا بـ 51 غارة عدد من المناطق في مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة لطيران العدوان على منطقة خليقا بمديرية كتاف، كما إستهدف بخمس غارات منطقة طخية بمديرية باقم وغارة على مديرية شدا بصعدة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان إستهدف ب17 غارة مناطق متفرقة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وبين المصدر أن عدد من مديريات محافظة حجة تعرضت خلال الساعات الماضية لغارات من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي، حيث إستهدف بغارتين منطقة الدوار بمديرية مستبأ، كما شن 15 غارة على حرض وميدي.



وفي محافظة الجوف ذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على التبة الحمراء والعنبرة بمديرية المتون.



ولفت المصدر إلى أن طائرة من دون طيار تابعة لتحالف العدوان السعودي شنت غارتين منطقة الهاملي في مديرية موزع في تعز .. مبينا أن غارة شنها طيران العدوان إستهدفت مرتزقته في منطقة العمري بتعز وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أربع غارات على يختل بمديرية المخا، كما شن غارة جنوب الشبكة بمديرية موزع.

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