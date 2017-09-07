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آخر تحديث: الجمعة، 08 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:28:45ص
الجيش واللجان يقتحمون مواقع للمرتزقة بمديرية موزع في تعز
إقتحم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية موزع بمحافظة تعز.
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الجيش واللجان يقتحمون مواقع للمرتزقة بمديرية موزع في تعز
[08/سبتمبر/2017] تعز - سبأ:
إقتحم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إقتحموا مواقع لمرتزقة العدوان بالقرب من مزارع غانم بمديرية موزع، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المرتزقة وإحراق طقم.

 وأكد المصدر مصرع وإصابة عددا من مرتزقة العدوان في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية إستهدفت موقع الغرفة في منطقة الهاملي.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين شرق معسكر خالد في مديرية موزع.
سبأ
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