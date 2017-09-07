قتلى وجرحى من الجنود السعوديين والمرتزقة بعمليات في نجران [08/سبتمبر/2017] نجران - سبأ:

قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقة العدوان اليوم في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بنجران.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت هجوماً مباغتا على مرتزقة العدو السعودي خلف موقع سلاطح ما أدى إلى مصرع وجرح عدداً منهم.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لمرتزقة العدو السعودي وآلياته في معسكر البشير والتبة الرملية وموقعي سلاطح وجبل الأصلع ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم وتكبيدهم خسائر فادحة.

سبأ