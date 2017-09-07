العميد الماوري يسخر مما تناولته بعض المواقع بشأن اختفائه بظروف غامضة [07/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

سخر مدير دائرة العلاقات العامة بوزارة الدفاع العميد احمد محمد الماوري من الإشاعات التي تروج لها أبواق العدوان ومواقع التواصل الاجتماعي حول اختفائه في ظروف غامضة في العاصمة صنعاء.



وأكد العميد الماوري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتأتي في إطار محاولات إثارة الفتنة وشق وحدة الصف الوطني .. وقال" لقد تفاجأت بما نشرته عدد من المواقع الإخبارية التي لا تتحرى المصداقية والدقة والموضوعية".



كما أكد احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة تلك المواقع والمصادر التي اعتمدت عليها وفقا للنظام والقانون.



ودعا العميد الماوري المواقع الإخبارية إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الاعتماد على مصادر مدسوسة تحاول إثارة الفتنة وشق وحدة الصف الوطني فاليمن لا يتحمل المزيد.

سبأ