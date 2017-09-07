اجتماع لقيادات المرور لمناقشة الجوانب المتصلة بعمل مركز الشكاوى [07/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة مدير عام المرور العميد خالد الشمام ضم قيادات المرور بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والإدارة العامة للمرور، الجوانب المتعلقة بعمل مركز الشكاوى ودور شرطة المرور في هذا الجانب.



وأكد الاجتماع على أهمية تقيّد رجال المرور بالنظم واللوائح وتجنب أي تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً.. مشددا على أن كل من يتجاوز القانون في التعامل مع المواطنين سيكون عرضه للمسألة القانونية.



وفي الاجتماع أكد العميد الشمام على أهمية الانضباط وتحسين مستوى الأداء وتعميم ما يتعلق بمركز الشكاوى على كافة منتسبي المرور في الأمانة والمحافظات والعمل على تحقيق السلامة المرورية في الطرق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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