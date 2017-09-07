نادال يتأهل إلى قبل نهائي بطولة امريكا المفتوحة للتنس تأهل لاعب التنس الاسباني المصنف الاول عالمياً رفائيل نادال الى قبل نهائي بطولة امريكا المفتوحة للتنس اثر فوزه على الروسي الصاعد اندريه روبليف 6-1 و6-2 و6-2.