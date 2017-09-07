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آخر تحديث: الخميس، 07 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:54:12م
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العدوان السعودي على اليمن
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15 غارة لطيران العدوان على حرض وميدي
[07/سبتمبر/2017] حجة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديريتي حرض وميدي.
سبأ
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