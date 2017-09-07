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أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة يتفقد المقاتلين بمأرب
[07/سبتمبر/2017] مأرب - سبأ:
تفقد أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن هادي زريب دغيش اليوم أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات القتال بمأرب.

وحيا العميد دغيش خلال الزيارة المواقف البطولية للمرابطين في مواقع الشرف والكرامة وميادين العزة الذين يسطرون الإنتصارات النوعية في مختلف المحاور ضد الغزاة ومرتزقتهم.

وشدد على الجاهزية واليقظة القتالية العالية لإفشال مخططات تحالف العدوان السعودي الامريكي وتطهير تراب اليمن من دنس الغزاة.

وقال “زيارتنا بغرض رفع معنوياتكم وإذا بكم أنتم من ترفعون من معنوياتنا فنشد على أيديكم".

من جانبهم عبر المقاتلين الأبطال عن إمتنانهم لزيارة أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة ومرافقيه لمشاركتهم أفراح العيد وتفقد أحولهم.

وجددوا العهد في المضي قدما لمواجهة العدوان وصد الغزاة والمرتزقة وتقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره وسيادته.
سبأ
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