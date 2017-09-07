حملة تغريدات حول ما يتعرض له المسلمين في بورما من حرب إبادة [07/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول ما يتعرض له المسلمين في بورما من حرب إبادة.



ودعا المنظمون الجميع إلى المشاركة الفاعلة في حملة التغريدات، تلبية لصراح نساء وأطفال وأنين شيوخ الروهينغا في بورما الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإبادة.



وأكدوا أن الحملة تأتي تضامنا من الشعب اليمني مع إخوانه المسلمين في بورما رغم جراح شعب الإيمان وما يعانيه من خذلان.



وفيما يلي رابط بنك التغريدات:https://sites.google.com/site/tweetsfront/.

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