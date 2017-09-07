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قيادات محلية ومجتمعية من شبام كوكبان تزور المرابطين بجبهات مكيراس
[07/سبتمبر/2017] البيضاء - سبأ:
تفقدت قيادة السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء بمديرية شبام كوكبان بالمحويت، أحوال المرابطين في مواقع الشرف والبطولة بجبهات الوهبية وميكراس بمحافظة البيضاء.

 وخلال الزيارات هنأ المشائخ والوجهاء وقيادة السلطة المحلية، أبطال الجيش واللجان الشعبية في تلك المواقع بمناسبة عيد الأضحى.. مشيدين بالانتصارات التي يحققها المرابطين بمختلف جبهات العزة والشرف.

كما قدم أبناء شبام كوكبان قافلة دعم عيدية وهدايا ومواد غذائية للجيش واللجان الشعبية في الوهبية ومكيراس.

فيما عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية عن اعتزازهم بهذه الزيارات للقيادات المحلية والمجتمعية بشبام كوكبان.. مؤكدين صمودهم وثباتهم في مواجهة قوى الغزو والمعتدين مهما كانت التضحيات.
سبأ
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