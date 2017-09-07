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وزراء إقتصاد الـ (آسيان) يبدأون اجتماعاً لبحث تقوية الروابط الاقتصادية والتكامل التجاري والاستثمار
[07/سبتمبر/2017] مانيلا – سبأ:

بدأ وزراء إقتصاد رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) اليوم الخميس اجتماعاً يعد الـ 49 لبحث سبل المزيد من تقوية الروابط الاقتصادية والتكامل التجاري والاستثمار في جنوب شرقي آسيا.



وقال وزير التجارة الفلبيني رامون لوبيز في كلمة له خلال افتتاح اعمال الاجتماع والذي يستمر اربعة ايام "إن اجتماعاتنا هذا الأسبوع مهمة لإظهار عزم الرابطة على النجاح ككتلة. لقد حققنا تجمعا هاما لرفع آسيان لمستوى أعلى ، مع نمو اقتصاداتنا بوتيرة أسرع من بقية العالم."



واشار الى ان تبلغ قيمة اقتصاد آسيان نحو 9.2 تريليون دولار بحلول العام 2050م بما يجعله رابع أكبر اقتصاد بالعالم.



وتؤكد الفلبين الحاجة إلى المزيد من تعزيز التجارة والاستثمار ودمج المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلسلة القيمة العالمية وتنمية اقتصاد مدفوع بالابتكار بين أعضاء الرابطة العشرة.



وينتظر خلال هذه الاجتماعات ان يلتقي وزراء اقتصاد الآسيان مع نظرائهم من استراليا وكندا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلاندا وروسيا والولايات المتحدة، لتبادل الآراء حول التنمية الاقتصادية الإقليمية والعالمية وبحث اتفاقيات تجارية وآليات تعاونية مشتركة.
سبأ
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