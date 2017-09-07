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وزارة الدفاع الأفغانية تعلن عن مقتل وإصابة 21 مسلحا
[07/سبتمبر/2017] كابول – سبأ:
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الخميس عن مقتل 10 مسلحين واصابة 11 آخرين خلال سلسلة من العمليات التي شنتها قوات الأمن الأفغانية في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان يقدم تحديثاً يومية عن العمليات العسكرية ضد حركة طالبان "شنت قوات الأمن والدفاع الأفغانية 13 عملية تطهير و20 عملية خاصة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل عشرة مسلحين واصابة 11 آخرين".

وذكر البيان أنه تم شن هذه الغارات في مقاطعات نانجرهار وكابيسا وباكتيا وباكتيكا وغزني وورداك وأروزجان وباغديس وبلخ وهلمند.

واكد أن قوات الأمن والدفاع الوطنية الأفغانية دمرت أيضاً 90 كيلوجراماً من المواد المتفجرة وثلاث دراجات بخارية خلال هذه الفترة.

ولم تعلق حركة طالبان التي تشن اعمال مسلحة ضد الجيش الافغاني منذ 16 عاماً على هذه الاحداث حتى الان.
سبأ
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