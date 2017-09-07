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  رياضة
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعاقب الحارس السابق لنادي سوتون يونايتد بالايقاف
[07/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:
عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس الحارس السابق لنادي سوتون يونايتد واين شو الذي رصدته عدسات الكاميرات التليفزيونية وهو يأكل شطيرة خلال إحدى المباريات، بالايقاف لخرقه القواعد المنظمة للمراهنات.

وقال الاتحاد الإنجليزي انه تم توجيه تهمه للاعب البالغ من العمر 45 عاماً والذي يصل وزنه إلى 150 كيلوغراماً بإفساد المباراة بسبب مشاركته عن قصد في مراهنات كرة القدم.

واضاف في بيان له انه "تم تغريم واين شو بـ 375 جنيه استرليني (489 دولار)، كما تم إيقافه عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم طوال شهرين".

وأوضح الاتحاد الانجليزي ان "الاتهامات، التي ينفيها هو، تم إثباتها من خلال تحقيقات لجنة لوائح مستقلة".

وتفجرت هذه القضية المعروفة باسم (بيجيت) بعد أن رصدت الكاميرات التليفزيونية الحارس المذكور وهو يتناول شطيرة على مقاعد البدلاء خلال الدقائق الأخيرة لمباراة فريقه، الذي ينافس في دوري الدرجة الخامسة بإنجلترا، أمام أرسنال في مسابقة كأس إنجلترا في فبراير الماضي.

واعترف شو الذي قرر الاعتزال بعد يوم واحد من تلك الواقعة، أنه كان يعرف بأمر المراهنات، ولكنه قام بذلك الفعل على سبيل المزاح.
سبأ
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