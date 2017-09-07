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  رياضة
إستقالة مدرب منتخب السنغال الفرنسي ألان جيريس
[07/سبتمبر/2017] باماكو – سبأ:
أعلن الاتحاد المالي لكرة القدم اليوم الخميس عن استقالة مدرب منتخبه الدولي الفرنسي السابق ألان جيريس وذلك بعد النتائج المتواضعة لمنتخب النسور .

وخرجت مالي عملياً من تصفيات مونديال 2018م في روسيا باحتلالها المركز الرابع الأخير قبل جولتين من ختام منافسات المجموعة الثالثة (نقطتان من أربع مباريات)، بعد مشاركة مخيبة في أمم أفريقيا 2017م في الغابون حيث خرجت من الدور الأول.

وقال رئيس الاتحاد المالي بوبكر بابا ديارا "الواقع، جيريس قدم لنا استقالته الأربعاء.. لقد قال انه لا يستطيع نفسياً قيادة المنتخب، وقد قام بذلك (الاستقالة) من أجل سلامته الشخصية".

وأضاف "سنعقد اجتماعاً طارئاً الخميس (اليوم) من أجل اتخاذ قرار بشأن الفترة القادمة لأننا سنواجه مطلع أكتوبر كوت ديفوار هنا في باماكو".

وتستضيف مالي في السادس من الشهر المقبل في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، ساحل العاج التي تتصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام المغرب ونقطتين أمام الغابون.

وكان للهزيمة الثقيلة أمام المغرب صفر-6 في الرباط في الثاني من سبتمبر في الجولة الثالثة، اثر كبير في قرار استقالة المدير الفني الفرنسي الذي غادر باماكو مباشرة بعد تقديمها متوجها إلى فرنسا.

ويعد ألان جيريس (65 عاما) صاحب خبرة كبيرة في المنتخبات الإفريقية، وأشرف على المنتخب المالي مرتين من 2010 إلى 2012، ومن 2015 إلى 2017م، وسبق له أن قاد منتخبي الغابون (2006-2010) والسنغال (2013-2015).
سبأ
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