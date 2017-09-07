عرسان برداع يقدمون قافلة دعم للجيش واللجان بتكاليف عرسهم [07/سبتمبر/2017] البيضاء - سبأ:

قدم أربعة عرسان من آل إدريس بمدينة رداع بمحافظة البيضاء اليوم قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية، بتكاليف عرسهم.



وخلال تسيير القافلة أشار عبدالله إدريس ولي أمر العرسان إلى أن هذه المبادرة تأتي دعما للمرابطين في جبهات العزة والشرف الذين يسطرون أروع الملاحم في مواجهة قوى العدوان.



واحتوت القافلة المقدمة من العرسان على مواد غذائية وأغنام ومواشي في إطار قوافل الدعم للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات وميادين البطولة.

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