تفقد أعمال المكافحة الميدانية لحشرة الجدمي بذمار [07/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:

تفقد وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق ومعه مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري المهندس عبدالله السياني، اليوم أعمال حملة المكافحة الميدانية لحشرة الجدمي على محاصيل القمح والشعير في عدد من مناطق المحافظة.



وثمن وكيل المحافظة دور وزارة الزراعة والري في تنفيذ هذه الحملات التي تخدم الإنتاجية الزراعية، وإسهامات في السيطرة على حشرة الجدمي "دودة الجيش الأفريقي" التي إنتشرت مؤخرا على نباتات محاصيل القمح والشعير وبقية محاصيل الحبوب الغذائية في عدد من مديريات المحافظات .



ونوه بأهمية الحملة في مساعدة المزارعين على التخلص من هذه الحشرة والتقليل من أضرارها وتأثيراتها على جودة وإنتاجية محاصيل الحبوب الغذائية وخاصة محصولي القمح والشعير مع بداية الموسم الزراعي، والمساهمة في تخفيف معاناة المزارعين نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الظالم .



ودعا الوكيل عبد الرزاق إلى تكاتف كافة الجهود والتعاون لمواجهة حشرة الجدمي والسيطرة عليها بإعتبارها عدوان يواجه الإنتاجية الزراعية في البلاد .. مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم التسهيلات الممكنة لضمان إنجاح الحملة .



وحث المزارعين على مساعدة جهود الحملة الميدانية من خلال تنفيذ أعمال رش ومكافحة للحشرة بمبادرة ذاتيه في حقولهم الزراعية بهدفوحماية نباتات القمح والشعير من أضرار الحشرة والمساهمة في تحسين إنتاجية الحبوب الغذائية المختلفة واللازمة للأمن الغذائي.



فيما أكد مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة أن الوزارة بدأت في تنفيذ الحملة تلبية للبلاغات الواصلة اليها من المزارعين ومكاتب الزراعة بالمحافظات المستهدفة في إطار حملة المكافحة الميدانية الطارئة لحشرة الجدمي والتي تستهدف تنفيذ أعمال مكافحة ورش للآفة في المناطق المصابة بمحافظتي عمران وذمار وأمانة العاصمة.



ولفت السياني إلى أن النزول الميداني لفريق الإشراف الميداني على الحملة والمكلف من قبل قيادة وزارة الزراعة يهدف إلى الإطلاع على الأضرار التي تسببها حشرة الجدمي في نباتات الشعير والقمح والحبوب الغذائية وكذا تقييم مستوى الحملة وإحتياجات المكافحة اللازمة للسيطرة على الجدمي وفقا للإمكانيات المتاحة .



ودعا مدير عام وقاية النباتات، المزارعين والسلطة المحلية والشخصيات الإجتماعية بالمحافظة إلى التعاون مع فرق المكافحة الميدانية وتسهيل مهامها بما يمكنها من الوصول إلى كافة المناطق المتضررة لحماية نباتات الحبوب الغذائية .. مبينا أن الزراعة تمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي للبلاد وأحد أهم روافد الإقتصاد الوطني خاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار .



بدوره أشار مدير مكتب الزراعة بذمار المهندس هلال الجشاري إلى أن خطورة هذه الحشرة يكمن في إنتشارها بأعداد هائلة في بداية نمو النبات ويمكن أن تغطي مساحات واسعة خلال فترة وجيزة .



وبين أن حشرة الجدمي تؤثر على نمو نبات محاصيل الحبوب الغذائية مما يترتب عليه أضرارا إقتصادية في إنخفاض الإنتاجية وتراجع الجودة حيث تعتمد على نباتات الحبوب المختلفة كمصدر رئيسي لغذائها .



وأشار الجشاري إلى أن ظهور وإنتشار الجدمي على مساحات زراعية واسعة في العديد من مناطق المحافظة بحاجة إلى تعزيز جهود وأعمال المكافحة الميدانية للسيطرة على وضع الحشرة وتفادي أضرارها وتأثيراتها على نباتات محاصيل القمح والحبوب خاصة وأن زراعة هذه المحاصيل في المحافظة تأتي مع بداية الموسم الزراعي.



إلى ذلك ناشد مزارعو القمح والشعير الجهات المعنية ووزارة الزراعة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمنظمات والهيئات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ محاصيلهم الزراعية من مخاطر حشرة الجدمي بإعتبار تلك المحاصيل مصدرا رئيسيا للغذاء وللدخل المعيشي لهم ولأسرهم





رافقهم خلال الزيارة مدير مديرية ذمار محمد السيجل.

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