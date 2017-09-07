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مناقشة خطة الأجهزة الأمنية بمديرية دمت بالضالع
[07/سبتمبر/2017] الضالع - سبأ:
ناقش إجتماع بمديرية دمت بمحافظة الضالع برئاسة وكيل المحافظة حنين الدريب اليوم سير الأداء الأمني وخطة الأجهزة الأمنية للفترة القادمة.

وفي الإجتماع الذي ضم الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمديرية، أشاد الوكيل الدريب بجهود الأجهزة الأمنية والجيش واللجان الشعبية في حفظ الأمن وإفشال مخططات العدوان ومرتزقته.

وأشار إلى أهمية مركز الشكاوى والبلاغات الذي دشنته وزارة الداخلية أمس الأول في الإرتقاء بالعمل الأمني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يعزز من التعاون بين المجتمع والأجهزة الأمنية.  

من جانبه أوضح نائب مدير أمن المحافظة بالمحافظة العقيد هشام الغرباني، أن مركز الشكاوى يستقبل الشكاوى على مدار الساعة.. لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحق كل من يتجاوز النظام والقانون في التعامل مع المواطنين.

فيما أكد مدير عام مديرية دمت سلطان فاضل، أهمية الدور الذي يضطلع به منتسبي الأمن والجيش واللجان الشعبية في الحفاظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة والدفاع عن الوطن.
سبأ
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