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آخر تحديث: الخميس، 07 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:42:38م
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  عربي ودولي
الرئيس الروسي : وزير الخارجية الأمريكي وقع ضمن شلة من رفاق السوء
[07/سبتمبر/2017] موسكو – سبأ :
إعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وزير الخارجية الأمريكي  ريكس تيلرسون وقع ضمن شلة من رفاق السوء على الرغم من حصوله على وسام الصداقة من روسيا .. معرباً عن أمله في أن يعود إلى "الطريق الصحيح".

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس شركة هانغ لونغ مشرف الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة فلاديفوستوك حيث إلتفت إليه بوتين قائلاً "نحن منحنا مواطنك السيد تيلرسون في وقت ما وسام الصداقة. ولكن على ما يبدو وقع ضمن شلّة من رفاق السوء، لذلك اصبح يغيّر اتجاهه قليلاً نحو جهات أخرى".

 واضاف الرئيس بوتين قائلاً "آمل أن تعيده رياح التعاون والصداقة والتفاهم إلى الطريق الصحيح في نهاية المطاف".

وكشف الرئيس الروسي في حديث خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا عن توقيعه مؤخراً مرسوماً يمنح بموجبه وسام الصداقة لنائب رئيس الوزراء للحكومة الصينية.
سبأ
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