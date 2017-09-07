الهند تعلن استعدادها لخوض حرب على جبهتين ضد الصين وباكستان [07/سبتمبر/2017] نيودلهي – سبأ:

شدد قائد الجيش الهندي الجنرال بيبين روات على ضرورة استعداد بلاده لخوض حرب على جبهتين ضد باكستان والصين في آن واحد.



وحذر الجنرال روات في خطاب له من أن تطورات في الوضع عند الحدود الهندية الصينية عند جبال هيمالايا قد تتحول إلى نزاع مسلح بين القوتين النوويتين، في وقت من غير المرجح فيه إحراز أي مصالحة بين الهند وباكستان.



ورجح روات أن يحاول الجار الغربي باكستان إستغلال التصعيد عند حدود الهند الشمالية حيث تستعرض الصين عضلاتها ما يطرح نيودلهي أمام خطر خوض حرب على جبهتين في آن واحد.



وأشار قائد الجيش الهندي إلى أن سياسة الردع النووي لن تحمي المنطقة من حرب جديدة إذا تطورت الأمور في هذا الاتجاه.



وكانت الهند قد اتفقت الأسبوع الماضي على سحب قواتها من هضبة دوكلام عند الحدود مع الصين بعد 10 أسابيع من التصعيد الحدودي بين الدولتين والذي أسفر عن تفاقم الوضع المعقد أصلاً في علاقاتهما الثنائية.



وجاءت تصريحات روات بعد يوم من توصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الاتفاق بشأن اتباع نهج جديد في العلاقات الثنائية بين دولتيهما مع تجاوز تداعيات الوضع في دوكلام.



وكانت الهند قد خاضت الحرب ضد الصين عام 1962م للسيطرة على ولاية أروناجل برديش، فضلاً عن ثلاث حروب ضد باكستان من أجل السيطرة على ولاية كشمير المتنازع عليها، غير أن النزاع الجديد قد يجلب التداعيات الأخطر مما كان في أي وقت مضى إلى المنطقة، علماً بأن كلا من البلدان الثلاثة دخلت نادي القوى النووية.

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