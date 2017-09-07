ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 07 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:42:38م
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية كبدت العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
بوتين: هناك إمكانيات لحل أزمة كوريا الديمقراطية بطرق دبلوماسية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود إمكانيات لحل أزمة كوريا الديمقراطية بطرق دبلوماسية وأن هذا ما يجب أن يحدث.
إرتفاع سعر الذهب الى قرابة 1340 دولار للاوقية
إرتفع سعر الذهب اليوم الخميس بعد أن أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع مشرعين معارضين من الحزب الديمقراطي بشأن التمديد المؤقت لسقف ديون الولايات المتحدة بما ساهم في انخفاض الدولار.
نادال يتأهل إلى قبل نهائي بطولة امريكا المفتوحة للتنس
تأهل لاعب التنس الاسباني المصنف الاول عالمياً رفائيل نادال الى قبل نهائي بطولة امريكا المفتوحة للتنس اثر فوزه على الروسي الصاعد اندريه روبليف 6-1 و6-2 و6-2.
آخر الأخبار:
إستقالة مدرب منتخب السنغال الفرنسي ألان جيريس
عرسان برداع يقدمون قافلة دعم للجيش واللجان بتكاليف عرسهم
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم 
تفقد أعمال المكافحة الميدانية لحشرة الجدمي بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
إرتفاع سعر الذهب الى قرابة 1340 دولار للاوقية
[07/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:
إرتفع سعر الذهب اليوم الخميس بعد أن أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع مشرعين معارضين من الحزب الديمقراطي بشأن التمديد المؤقت لسقف ديون الولايات المتحدة بما ساهم في انخفاض الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 0955 بتوقيت غرينتش 0.5 في المائة إلى 1339.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 0.3 بالمائة في الجلسة السابقة.

كما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 في المائة إلى 1344.60 دولار للأوقية.

وجاء ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار إلى 91.856 وهو أدنى مستوى منذ 29 أغسطس .

كما قدم استمرار التوترات مع كوريا الشمالية بشأن اختباراتها النووية المزيد من الدعم للذهب الذي ينظر إليه كملاذ آمن قبل اجتماع يعقده البنك المركزي الأوروبي.

كما زادت الفضة 0.3 في المائة إلى 17.88 دولار للأوقية في حين انخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 1001.45 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 942.25 دولار للأوقية.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 54.59 دولار للبرميل
إرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي في الصين نحو 11 مليار دولار
نائب رئيس المركزي الأمريكي يعلن الاستقالة ويغادر المنصب منتصف أكتوبر
النفط يرتفع بفعل تداعيات هارفي والإعصار إرما يتجه نحو الكاريبي
روسيا وكوريا الجنوبية توقعان حزمة اتفاقيات اقتصادية
إختتام أعمال القمة التاسعة لمجموعة (بريكس) في الصين
الذهب يقترب من أعلى مستوى في عام بفعل زيادة الطلب
انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع
أسعار الذهب ترتفع عند أعلى مستوى في نحو عام
الين يرتفع أمام الدولار في التعاملات الأسيوية المبكرة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم 
[07/سبتمبر/2017]
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تدين جرائم التحالف بحق المدنيين
[07/سبتمبر/2017]
استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات العدوان خلال الساعات الماضية
[07/سبتمبر/2017]
الخارجية: تقرير مفوضية حقوق الإنسان تطور إيجابي ونقطة بداية لتحرك المجتمع الدولي
[07/سبتمبر/2017]
هيئة حماية البيئة تحذر من كارثة بيئية جراء منع العدوان صيانة وإفراغ السفينة صافر
[06/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by