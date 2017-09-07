إرتفاع سعر الذهب الى قرابة 1340 دولار للاوقية [07/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:

إرتفع سعر الذهب اليوم الخميس بعد أن أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع مشرعين معارضين من الحزب الديمقراطي بشأن التمديد المؤقت لسقف ديون الولايات المتحدة بما ساهم في انخفاض الدولار.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 0955 بتوقيت غرينتش 0.5 في المائة إلى 1339.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 0.3 بالمائة في الجلسة السابقة.



كما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 في المائة إلى 1344.60 دولار للأوقية.



وجاء ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار إلى 91.856 وهو أدنى مستوى منذ 29 أغسطس .



كما قدم استمرار التوترات مع كوريا الشمالية بشأن اختباراتها النووية المزيد من الدعم للذهب الذي ينظر إليه كملاذ آمن قبل اجتماع يعقده البنك المركزي الأوروبي.



كما زادت الفضة 0.3 في المائة إلى 17.88 دولار للأوقية في حين انخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 1001.45 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 942.25 دولار للأوقية.

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