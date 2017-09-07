نادال يتأهل إلى قبل نهائي بطولة امريكا المفتوحة للتنس [07/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:

تأهل لاعب التنس الاسباني المصنف الاول عالمياً رفائيل نادال الى قبل نهائي بطولة امريكا المفتوحة للتنس اثر فوزه على الروسي الصاعد اندريه روبليف 6-1 و6-2 و6-2.



وسيلعب نادال ضد الارجنتيني خوان مارتن ديل بوترو الذي تغلب على السويسري روجر فيدرر 7-5 و3-6 و7-6 و6-4.



وكانت الجماهير تنتظر فوز فيدرر ليواجهة نادال للمرة الأولى على الإطلاق على ملاعب فلاشينج ميدوز.



وكان نادال وفيدرر على بعد مباراة واحدة من المواجهة في خمس مناسبات لكن الأمر انتهى بهزيمة أحدهما على الأقل والآن هي المرة السادسة التي يتكرر فيها هذا الأمر.



وبدا نادال، الذي لا يزال يعاني من خروجه في الدور الثالث لبطولة مونتريال في أغسطس أمام اللاعب الكندي الواعد دينيس شابوفالوف (18 عاما)، في كامل تركيزه للتأهل للدور قبل النهائي.



ووضع نادال منافسه تحت ضغط دائم وكسر إرساله ثماني مرات وارتكب اللاعب الروسي 43 خطأ سهلاً.



وبينما كانت بعض الجماهير لا تزال تجلس في مقاعدها بالملعب انهى نادال المجموعة الأولى في 23 دقيقة فقط.



وأبدى روبليف بعض المقاومة في بداية المجموعة الثانية لكنها كانت لفترة وجيزة حيث كسر نادال إرساله ليتقدم 3-2 وانهى المجموعة لصالحه.



وبدأ نادال المجموعة الثالثة بكسر إرسال منافسه وعندما ارتكب روبليف خطأً مزدوجاً ليمنحه كسراً اخر للارسال والنتيجة 4-1 ترك اللاعب الروسي المضرب يسقط من بين يديه.

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