مشائخ ووجهاء من مجلس التلاحم يتفقدون عدد من النقاط بسنحان [07/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد مشائخ ووجهاء وقيادات من مجلس التلاحم القبلي اليوم عدد من النقاط الأمنية والعسكرية بمديرية سنحان ومحيط صنعاء.



وخلال الزيارة حيا رئيس التلاحم القبلي ضيف الله رسام والمشائخ والوجهاء جهود رجال الأمن واللجان الشعبية وهنأوهم بمناسبة عيد الأضحى.



وعبر الزائرون عن الشكر والتقدير لما يبذله رجال الأمن واللجان من جهود في تعزيز الأمن والإستقرار والسكينه العامة .. مؤكدين أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفقد أحوال المرابطين ورفع معنوياتهم.



من جانبهم عبر المرابطون في النقاط الأمنية عن إمتنانهم لهذه الزيارة .. مؤكدين جاهزيتهم في ردع أي مؤامرةٍ يكيدها العدوان وأدواته للنيل من الوطن وأمنه وإستقراره.

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