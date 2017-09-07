إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 54.59 دولار للبرميل [07/سبتمبر/2017] سنغافورة – سبأ:

إرتفعت أسعار النفط اليوم الخميس الى اقرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف في الوقت الذي استأنفت مصافي نفط في الولايات المتحدة عملها بعد العاصفة المدارية هارفي وزادت معدل تكرير النفط الخام مع انخفاض الدولار.



وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتاً إلى 54.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0921 بتوقيت غرينتش بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 25 مايو الماضي.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 49.24 دولار للبرميل قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع.



وتلقت الأسعار دعماً من انخفاض الدولار ونظراً لأن النفط مسعر بالعملة الأمريكية فإن انخفاض الدولار يجعل الخام أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وتراجع مؤشر الدولار 0.39 في المائة إلى 91.933.

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