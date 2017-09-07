ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 07 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:55:27م
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية كبدت العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
بوتين: هناك إمكانيات لحل أزمة كوريا الديمقراطية بطرق دبلوماسية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود إمكانيات لحل أزمة كوريا الديمقراطية بطرق دبلوماسية وأن هذا ما يجب أن يحدث.
انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بفعل التوترات حول شبه الجزيرة الكورية.
تصفيات مونديال 2018:مصر تعزّز حظوظها وتونس على الابواب والجزائر تودّع
حقق المنتخب المصري فوزًا مهمًا على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن الجولة الرابعة من المجمعة الخامسة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
آخر الأخبار:
مشائخ ووجهاء من مجلس التلاحم يتفقدون عدد من النقاط بسنحان
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 54.59 دولار للبرميل
إرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي في الصين نحو 11 مليار دولار
مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بعسير وجيزان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
إرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي في الصين نحو 11 مليار دولار
[07/سبتمبر/2017] بكين – سبأ:
إرتفع احتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال أغسطس للشهر السابع على التوالي مع ضعف الدولار .

وذكرت السلطات الصينية في بيان لها اليوم ان الاحتياطيات زادت بنحو 11 مليار دولار في أغسطس إلى 3.092 تريليون دولار مقابل زيادة قدرها 24 مليار دولار في يوليو.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقفز فيها احتياطيات النقد الأجنبي الصينية لسبعة شهور متتالية منذ يونيو عام 2014م كما أنه أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.

وكانت الصين استنزفت نحو 320 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي العام الماضي لكن الين تراجع بنحو 6.5 بالمائة مقابل الدولار الصاعد في أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 1994م.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 54.59 دولار للبرميل
نائب رئيس المركزي الأمريكي يعلن الاستقالة ويغادر المنصب منتصف أكتوبر
النفط يرتفع بفعل تداعيات هارفي والإعصار إرما يتجه نحو الكاريبي
روسيا وكوريا الجنوبية توقعان حزمة اتفاقيات اقتصادية
إختتام أعمال القمة التاسعة لمجموعة (بريكس) في الصين
الذهب يقترب من أعلى مستوى في عام بفعل زيادة الطلب
انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع
أسعار الذهب ترتفع عند أعلى مستوى في نحو عام
الين يرتفع أمام الدولار في التعاملات الأسيوية المبكرة
خام برنت يهبط بعد اختبار كوريا الشمالية النووي
العدوان السعودي على اليمن
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تدين جرائم التحالف بحق المدنيين
[07/سبتمبر/2017]
استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات العدوان خلال الساعات الماضية
[07/سبتمبر/2017]
الخارجية: تقرير مفوضية حقوق الإنسان تطور إيجابي ونقطة بداية لتحرك المجتمع الدولي
[07/سبتمبر/2017]
هيئة حماية البيئة تحذر من كارثة بيئية جراء منع العدوان صيانة وإفراغ السفينة صافر
[06/سبتمبر/2017]
قبائل همدان تؤكد الإستمرار في رفد جبهات الشرف
[06/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by