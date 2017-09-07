إرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي في الصين نحو 11 مليار دولار [07/سبتمبر/2017] بكين – سبأ:

إرتفع احتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال أغسطس للشهر السابع على التوالي مع ضعف الدولار .



وذكرت السلطات الصينية في بيان لها اليوم ان الاحتياطيات زادت بنحو 11 مليار دولار في أغسطس إلى 3.092 تريليون دولار مقابل زيادة قدرها 24 مليار دولار في يوليو.



وتعد هذه المرة الأولى التي تقفز فيها احتياطيات النقد الأجنبي الصينية لسبعة شهور متتالية منذ يونيو عام 2014م كما أنه أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.



وكانت الصين استنزفت نحو 320 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي العام الماضي لكن الين تراجع بنحو 6.5 بالمائة مقابل الدولار الصاعد في أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 1994م.

سبأ